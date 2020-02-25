В Британии резко возросло число больных коронавирусом

Уже 35 человек считаются зараженными коронавирусом в Великобритании. За несколько часов было зафиксировано сразу 12 новых случаев, следует из заявления главного врача Англии Криса Уитти.

По его словам, этот скачок в количестве заболевших — самый большой с момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Британии 31 января.

Известно, что три новых случая заражения связаны с уже известными, насчет одного пациента в Эссексе пока не ясно, каким образом он заразился коронавирусом: страну он в последнее время не покидал. Шестеро заболевших недавно вернулись из Италии, двое – из Ирана, передает РИА Новости.

Ранее в Британии заявляли, что придерживаются стратегии «сдерживания»: отдельные заразившиеся пациенты доставляются в больницу, а все их контакты подробно анализируются.