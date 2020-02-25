Ожесточенные бои в Идлибе

Отряды сирийской оппозиции за последние сутки выбили правительственные войска из девяти селений в Идлибской зоне деэскалации.

Как сообщает Anadolu, поддержку действиям оппозиции оказывают части вооруженных сил Турции, участвующие в операции «Весенний щит».

Под контроль оппозиции вернулись селения Анкави, Кахира, Манара и Таль Зеджрен в провинции Хама, а также населенные пункты Халлубе, Кукфин, Кафр Авид, Сфухен и Фаттуре в провинции Идлиб.

Против сил Дамаска применяется тяжелое вооружение. В боях на юге зоны деэскалации за последние 24 часа подбиты шесть танков, уничтожены три артиллерийских орудия, два броневика, 12 пикапов, ликвидированы 46 военнослужащих правительственных войск. Ожесточенные бои в регионе продолжаются.