Первое заражение коронавирусом в Москве

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин недавно вернулся из Италии. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в России действует трехэтапная процедура диагностирования коронавируса. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Теперь анализы направлены в новосибирский центр «Вектор», где вынесут окончательное решение.

Сообщается, что в одном помещении с заболевшим в столичной инфекционной больнице №1 лежали еще шесть человек. Когда анализы подтвердили у мужчины коронавирус, его перевели в отдельный бокс.