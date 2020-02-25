Лондон внес курдские группировки в список террористических организаций

Великобритания внесла в список террористических организаций группировки TAK и HPG, входящие в состав боевых формирований террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК). Как заявил представитель МИД Турции Хами Аксой, Турция приветствует данное решение Лондона, сообщает Anadolu.

По словам Аксоя, Турция считает необходимым, чтобы и Евросоюз скорректировал свой список террористических организаций и внес в него TAK и HPG.

Постановление властей Великобритании о внесении TAK и HPG в список террористических организаций вступило в силу после одобрения в парламенте. В Великобритании предусмотрено до 10 лет лишения свободы для лиц, состоявших в террористических организациях или поддерживающих их.