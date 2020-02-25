Помпео: тайных договоренностей с талибами не было

Соединенные Штаты не заключали с движением «Талибан» никаких дополнительных тайных договоренностей, не отраженных в подписанном соглашении, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN.

Глава американской дипломатии подтвердил, что у документа имеется секретная часть, содержание которой не было раскрыто широкой общественности. При этом, по его словам, с подробностями могут ознакомиться законодатели США, передает ТАСС.

Помпео утверждает, что тайная часть соглашения призвана обеспечить безопасность американских военнослужащих. «Нет никаких дополнений к соглашению, с которыми не будет возможности ознакомиться у членов Конгресса», – заявил Помпео, еще раз подчеркнув: «Никаких тайных договоренностей нет».

В субботу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад от имени Вашингтона заключил мир с движением «Талибан». США также пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана.