Главный врач США: маски не спасут от коронавируса

"Эти маски не эффективны для защиты населения от заражения коронавирусом, но если сотрудники сферы здравоохранения не смогут предоставить их больным, это может поставить под угрозу наше сообщество", – говорится в заявлении доктора.

Доктор Джером Адамс, глава санитарной службы США, призывает сограждан остановиться и прекратить паническую скупку масок для защиты от коронавируса. Свой призыв Адамс опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает NEWSru.co.il.

Адамс настаивает: ежедневные профилактические меры являются лучшим способом защиты – оставаться дома, когда вы больны, мыть руки с мылом и обращаться за помощью, если заметили подозрительные симптомы.

По мнению доктор Уильяма Шаффнера, профессора профилактической медицины в Медицинской школе Университета Вандербильта, стремление купить маски – это разновидность психологической защиты: "Люди чувствуют себя беспомощными перед лицом вируса, а ношение маски дает им иллюзию контроля".

Ранее в воскресенье губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата в связи с зафиксированной накануне смертью от коронавируса – первой в США. Данный режим предполагает привлечение к борьбе с опасностью всех имеющихся ресурсов и допускает в случае необходимости использовать в штате силы Национальной гвардии.

Отмечается, что погибший мужчина старше 50 лет не имел никаких контактов с инфицированными людьми и не выезжал за пределы штата. Кроме того, коронавирус подтвержден у одной из сотрудниц клиники для престарелых EverguedHealth округа Кинг штата Вашингтон и 70-летней обитательницы этой клиники, которые не выезжали за границу.