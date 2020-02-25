Вдова основателя Apple отказала детям в наследстве отца

«Это неправильно, когда отдельные люди накапливают богатства, эквивалентные состоянию многих миллионов других семей. В этом нет никакой справедливости. Мы столкнулись с этим на рубеже XIX и XX веков с появлением династий Рокфеллеров, Карнеги, Меллонов и Фордов. Такое накопление богатства опасно для общества. Так не должно быть», — сказала Лорен Джобс.

Вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс решила не передавать своим детям состояние в $24 млрд, доставшееся ей после смерти мужа. Об этом она заявила в интервью газете The New York Times.

«Я унаследовала свое богатство от мужа, которого не заботило накопление богатства», — говорит Джобс, добавив, что ее не интересует накопление богатства, и ее дети об этом знают: «Стив этим не интересовался. Если я проживу достаточно долго, это закончится на мне», пишет Forbes.

В интервью она сказала, что в память об умершем супруге занимается благотворительными и социальными проектами, направленными в том числе на сокращение социального неравенства. Издание Business Insider отмечает, что Лорен Джобс ведет благотворительную деятельность через некоммерческую организацию Emerson Collective, которую создала в 2004 году. Кроме того, она выделяет деньги на политические кампании.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Лорен Джобс принадлежат акции Apple и Disney общей стоимостью $24 млрд. Также она является заядлым коллекционером произведений искусства, имеет несколько домов в районе залива и владеет мегаяхтой Venus, строительство которой заказывал ещё Стив Джобс.