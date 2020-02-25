Кипр отбирает у трех иностранцев «золотые паспорта»
Власти Кипра решили аннулировать гражданство своей страны у трех иностранных инвесторов, имена которых не называются. Об этом сообщает крупнейшая кипрская газета Phileleftheros.
По данным издания, кандидатов на лишение «золотых паспортов» Совету министров Кипра предоставил глава МВД Никос Нурис. Решение было принято после тщательных проверок, пишет РБК.
В результате число инвесторов, которые потеряли кипрское гражданство, возрастет до 29 человек, отмечает Phileleftheros.
РБК напоминает, что в ноябре 2019 года стало известно, что власти Кипра начали процесс лишения гражданства 26 человек, которые получили паспорта страны по программе «гражданство в обмен на инвестиции». В начале декабря Еврокомиссия направила кипрским властям письмо, в котором попросила объяснить решение лишить гражданства 26 инвесторов. Глава департамента ЕК по вопросам юстиции Тиина Астола интересовалась, будет ли Кипр расследовать преступления, связанные с «золотыми паспортами».