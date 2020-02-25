Тяжелое ДТП в Кюрдамире: погибли отец и сын
В Кюрдамире жертвами дорожно-транспортного происшествия стали два человека, еще трое ранены.
Как передает Report, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser с номерным знаком 90-AA-047, ехавший в направлении Баку, потерял управление. В результате машина сошла с дороги и перевернулась. На месте происшествия погибли отец и сын - 37-летний Тахир Гусейнов и 13-летний Айхан Гусейнов. Еще три человека получили травмы. Раненые на машине скорой помощи были доставлены в Центральную районную больницу Кюрдамира.
По факту ведется расследование.