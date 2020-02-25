Россия отказалась гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии

Командование группировки войск РФ не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, сообщает ТАСС.

По словам Журавлева, правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

"В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", - отметил российский контр-адмирал.