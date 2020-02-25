Лидера заразившей тысячи человек коронавирусом секты будут судить за убийство
Власти Сеула подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", которые обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний. Об этом сообщает BBC.
По официальным данным, вспышка коронавируса в Южной Корее началась с города Тэгу, где последователи этой секты заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.
BBC отмечает, что этот иск отражает растущее негодование в стране в отношении религиозной группы, лидер которой называет себя мессией.
Отмечается, что медики провели обследование всех 230 000 членов этой секты, примерно 9 000 из них сообщили, что испытывают симптомы коронавируса. 88-летний основатель секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус, результаты которых пока неизвестны.
После Китая Южная Корея стала второй страной по числу заболеваний коронавирусом: здесь 3 736 подтвержденных заболевших и 21 умерший. Более половины зараженных - последователи учения "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи".
Религиозное течение "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи" основано в 1984 году южнокорейским проповедником Ли Ман Хи, называющим себя "обещанным пастором" из Библии, который придет вместо Иисуса. Последователям его учения рассказывают, что Второе пришествие уже состоялось - в образе Ли Ман Хи. Аббревиатура "Шинь-чонджи" расшифровывается как "Новое небо и новая Земля". Ли Ман Хи утверждает, что Библия написана зашифрованным метафорическим языком и ее истинный смысл доступен лишь ему и его последователям.