Лидера заразившей тысячи человек коронавирусом секты будут судить за убийство

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Власти Сеула подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", которые обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний. Об этом сообщает BBC. По официальным данным, вспышка коронавируса в Южной Корее началась с города Тэгу, где последователи этой секты заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.

BBC отмечает, что этот иск отражает растущее негодование в стране в отношении религиозной группы, лидер которой называет себя мессией. Отмечается, что медики провели обследование всех 230 000 членов этой секты, примерно 9 000 из них сообщили, что испытывают симптомы коронавируса. 88-летний основатель секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус, результаты которых пока неизвестны.