Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 00:42

После почти 19 лет войны представители США и афганского «Талибана» подписали в субботу мирное соглашение. Церемония подписания состоялась в Дохе - столице Катара. На ней присутствовали представители 30 стран и международных организаций. «Сегодня», - категорично ответил вчера Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, когда американские солдаты начнут возвращаться из Афганистана домой. – «Мы начнем уходить немедленно». Итак, это совершилось. Соглашение между США и Талибаном подписано, и есть шансы на то, что американское присутствие в Афганистане завершается.

Президент должен говорить так, чтобы его слова были понятны всем, такова работа. В действительности же, согласно условиям подписанного в катарской столице соглашения, в ближайшие 135 дней американский контингент в Афганистане сократится на 4400 человек, с нынешних 13 тысяч до 8600 военнослужащих. Для простоты понимания – страну каждые два дня будут покидать 65 американских солдат. Их полный вывод может занять 14 месяцев, да и то лишь при условии, что Талибан будет выполнять взятые на себя обязательства. Поскольку в противном случае, как заявил вчера в Кабуле американский министр обороны Марк Эспер, «США без колебаний аннулируют сегодняшнее соглашение». В любом случае - для Америки вчера был праздничные день. Ведь в войне в Афганистане, начавшейся вскоре после теракта 11 сентября 2011 года и обошедшейся Штатам в 2 тысячи четыреста человеческих жизней и почти триллион долларов, забрезжил финал. Трамп, в отличие от двух своих предшественников, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, сумел зажечь для американцев «свет в конце тоннеля» этого конфликта – и теперь купается в лучах восторга и громких звуках оваций. Кажется почти невероятным, но это восторженное настроение вполне разделяют и талибы. «Это день победы!», - воскликнул вчера после завершения церемонии подписания соглашения Шер Мухаммед Аббас Станикзай, глава офиса «Талибана» в Катаре, глава делегации Талибана. - «Эта победа пришла к нам с помощью Бога».

Что же до Кабула и остального Афганистана, то царящие там настроения представляют собой забористый коктейль, в котором смешаны страх и надежды, тревога за будущее и скорбь по погибшим в этой войне, продолжавшейся без малого два десятилетия. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил в прошлом году, что с 2014 года, когда он стал президентом, погибло более 45 тысяч афганских военнослужащих. По данным же представительства ООН в Афганистане, с 2009 года, когда оно начало систематический учет потерь среди гражданского населения, в стране погибли или получили ранения более 100 тысяч мирных жителей – и всем ясно, что эти цифры далеко не отражают всей масштабности потерь страны. Все в Афганистане, от простого декханина до почтенного раиса, живущего в собственном дворце, понимают, что ничего еще не закончилась. Более того, опасаются, чтобы нынешний временный и хрупкий мир не оказался страшнее войны. Проблема заключается в том, что соглашение подписали талибы и американцы. Официальный Кабул оказался здесь тем самым третьим, который лишний. Да, согласно договоренностям, зафиксированным в Дохе, переговоры между официальными властями Афганистана и Талибаном должны начаться через десять дней. Вот только о чем? Ведь у сторон, судя по всему, нет даже предварительных позиций, вокруг которых и должен строиться диалог о внутриафганском урегулировании.

Единственное, о чем вроде как договорились, так это об обмене пленными: к 10 марта США и афганские власти должны освободить пять тысяч находящихся в заключении талибов, а те, в свою очередь, освободят тысячу человек. Но опять же, об этом договорились американцы, а для Талибана кабульские власти как оставались «иностранными марионетками», так, по всей видимости, ими и остаются. «О чем с такими можно договариваться? Это национал-предатели, прислуживавшие оккупантам, давить их надо», - именно так рассуждают сегодня талибы, от рядового бойцы до заслуженного полевого командира. Подписанные вчера соглашения касаются многого, но не главного – вопроса о реинтеграции десятков тысяч повстанцев в нынешнее афганское общество, которое очень изменилось за почти два десятилетия войны. Оно ничего не говорит о том, как строить процесс перераспределения власти и скудных афганских ресурсов, о принципах государственного строительства, о соотношении светского и религиозного в будущем Афганистане – в этом его слабость, которая может обернуться проклятием для страны. По сути, талибы твердо взяли на себя только одно обязательство – не допустить присутствия на территории страны трансграничных террористических и экстремистских организаций. Понятно, что в первую очередь речь идет об ИГИЛ и аль-Каеде, но впоследствии, кода к переговорному процессу с ними присоединяться те же Узбекистан и Китай – этот список нежелательных и подлежащих безусловной ликвидации группировок будет расширен.

Все остальное – должно решаться в ходе внутриафганского диалога, к которому совершенно неизвестно как подступиться. Печальный опыт уже был – после ухода советских войск в 1989 году гражданская война тут же вспыхнула с новым ожесточением, поскольку договариваться никто не хотел, каждый считал себя сильнее другого, что Наджибулла, что лидеры моджахедов. Так и сейчас – каждый местный раис, поставленный из Кабула, считающий провинцию, уезд или кишлак собственным феодальным наделом, беспокоится о том, как сохранить то, что уже завоевано кровью, интригами или же попросту приобретено за бакшиш, занесенный в нужный кабинет в Кабуле. А каждый полевой командир Талибана, в свою очередь, у которого тоже есть своя «вотчина», мечтает о том, что добавит к уже имеющемуся у него еще один «вкусный кусочек» - естественно, за счет «пособника оккупантов». А как иначе, за что же тогда воевали и кровь тазами лили? Уже только этого противоречия хватит для вспышки новой резни. Но не нужно думать, что подобными проблемами озабочены только «верхи». «Низы» тоже в тревоге и напряжении. Не говоря уже о самом важном – начнут ли талибы, придя к власти, мстить тем, кто с ними воевал - есть ведь и другой вопрос. Сегодня государство платит пусть небольшие, но постоянные пенсии семьям тех полицейских и военнослужащих, кто погиб в боях с талибами. Будут ли платится аналогичные пособия семьях талибов? Они бы очень этого хотели, потому как джихад и борьба за освобождение страны от иноземной оккупации – это все, конечно, благородно и красиво, но в казан это не положишь и в тандыре не испечешь.