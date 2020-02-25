Глава Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии профессор Кямран Мусаев в своем выступлении отметил, что новое издание сыграет важную роль в развитии данного направления и, в частности, поможет повышению научно-практического уровня сердечно-сосудистой хирургии.

«Наш журнал охватит клинические и фундаментальные научные исследования по всем аспектам сердечно-сосудистых заболеваний - диагностике, лечению, профилактике, - говорит Кямран Мусаев. – В то же время, принимая во внимание специфичность сердечно-сосудистой хирургии, на страницах журнала будет уделено внимание результатам исследований по анестезиологии, реаниматологии, педиатрии, инвазивной радиологии, перфузиологии и сестринскому делу.

Таким образом, мы планируем комплексно отнестись к изучению сердечно-сосудистых заболеваний. При таком подходе наш журнал будет очень полезен как для ученых, проводящих исследования в этой области, так и для практикующих врачей, занимающихся лечением сердечно-сосудистых заболеваний, и работников здравоохранения».

Кямран Мусаев рассказал о том, что Азербайджанское общество сердечно-сосудистых заболеваний, являющееся учредителем нового журнала, функционирует с 2004 года. За годы существования главной задачей Общества являлось служение подготовке молодых кадров, в которых нуждается наша страна, и доведение сердечно-сосудистой хирургии в Азербайджане до мировых стандартов.