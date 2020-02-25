Новый проект профессора Кямрана Мусаева ФОТО
В Баку состоялась презентация научно-практического журнала «Сердечно-сосудистая хирургия», выпускаемого одноименным Обществом.
Глава Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии профессор Кямран Мусаев в своем выступлении отметил, что новое издание сыграет важную роль в развитии данного направления и, в частности, поможет повышению научно-практического уровня сердечно-сосудистой хирургии.
«Наш журнал охватит клинические и фундаментальные научные исследования по всем аспектам сердечно-сосудистых заболеваний - диагностике, лечению, профилактике, - говорит Кямран Мусаев. – В то же время, принимая во внимание специфичность сердечно-сосудистой хирургии, на страницах журнала будет уделено внимание результатам исследований по анестезиологии, реаниматологии, педиатрии, инвазивной радиологии, перфузиологии и сестринскому делу.
Таким образом, мы планируем комплексно отнестись к изучению сердечно-сосудистых заболеваний. При таком подходе наш журнал будет очень полезен как для ученых, проводящих исследования в этой области, так и для практикующих врачей, занимающихся лечением сердечно-сосудистых заболеваний, и работников здравоохранения».
Кямран Мусаев рассказал о том, что Азербайджанское общество сердечно-сосудистых заболеваний, являющееся учредителем нового журнала, функционирует с 2004 года. За годы существования главной задачей Общества являлось служение подготовке молодых кадров, в которых нуждается наша страна, и доведение сердечно-сосудистой хирургии в Азербайджане до мировых стандартов.
«Журнал станет самой большой научной платформой для членов Общества и для всех наших коллег, интересующихся сердечно-сосудистыми заболеваниями, - продолжает профессор. – В журнале научные статьи будут публиковаться не только на азербайджанском, но и на английском и русском языках. Это создаст возможность печатать результаты научных исследований иностранных коллег, а также будет способствовать распространению трудов азербайджанских исследователей на международном уровне. Одна из наших главных целей – в короткие сроки вывести наш журнал на международный рынок научно-медицинских изданий».
Кямран Мусаев является главным врачом Центральной клинической больницы. Он автор множества медицинских статей, опубликованных в Азербайджане и за рубежом. По его инициативе в Азербайджане каждые два года проводится международный конгресс «Бакинские дни сердца», а также стал отмечаться Всемирный день сердца.
Начиная с 2002 года Кямран Мусаев провел в Азербайджане более 14 тысяч операций. В 2013 году он впервые в нашей стране провел операцию по пересадке искусственного сердца.