По словам Петсаса, в последние дни на Грецию осуществляется «внезапное, массовое, организованное и скоординированное давление в виде перемещения групп людей к ее восточным, сухопутным и морским границам», передает ТАСС.

Он отметил, что Греция непоколебимо использует свое суверенное право и конституционное обязательство защищать свою территориальную целостность. По этой причине правительственный совет по иностранным делам и обороне на заседании принял следующее решение: «Во-первых, это усиление до максимального уровня мер по охране восточной сухопутной и морской границ страны силовыми структурами и вооруженными силами для предотвращения нелегального проникновения в страну».

«Во-вторых, временная приостановка на один месяц с момента принятия данного решения подачи прошений о предоставлении убежища теми, кто проникает в страну нелегально, – продолжил представитель правительства Греции. – В-третьих, немедленное возвращение, как только это станет возможным, в страны происхождения без переписи личных данных тех, кто нелегально проникает на греческую территорию».

Кроме того, сообщил Петсас, Греция намерена обратиться в европейское агентство по защите внешних границ Frontex с требованием разместить на внешних границах страны, которые одновременно являются и границами Евросоюза, подразделения RABIT (группа пограничных сил быстрого реагирования стран ЕС).