Когда в США начнут испытание вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа начнут проводить в США через шесть недель, препарат, вероятнее всего, будет доступен не раньше следующего года. Об этом в эфире телеканала Fox News сказал вице-президент США Майкл Пенс.

Вице-президент США, который координирует меры по борьбе с распространением коронавируса в стране, констатировал, что власти принимают меры, чтобы скорее приступить к данным тестам: "Пару дней назад доктор Энтони Фаучи (директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США) сообщил нам, что из-за упрощения процедур, которое одобрило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов, мы сможем приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса через шесть недель", передает ТАСС.

Пенс отметил, что вакцина "пройдет проверки, но, вероятно, не станет доступна в текущем сезоне". Как он сообщил, власти США работают с "несколькими поставщиками и разработчиками" и рассчитывают, что "вакцина станет доступна для американцев к следующему году".