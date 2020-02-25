Попытка номер три: Израиль проводит выборы в Кнессет

Третьи за 11 месяцев парламентские выборы пройдут 2 марта в Израиле. По их итогам определится состав 120-местного Кнессета 23-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции.

Выборы в Израиле проводятся по партийным спискам. Основными претендентами на победу, как и в предыдущие два раза, являются партия "Ликуд" и.о. премьер-министра Биньямина Нетаньяху и центристский блок "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца, передает ТАСС.

Опросы общественного мнения в феврале предсказывали им ничью с 33 или 35 местами в будущем парламенте, но на минувшей неделе партия Нетаньяху начала лидировать с отрывом в 1-2 мандата.

За всю историю современного Израиля ни одна из участвовавших в выборах партий не смогла получить 61 из 120 кресел в парламенте, а поэтому после объявления результатов создаются правительственные коалиции.

По итогам первого в 2019 году голосования, состоявшегося 9 апреля, Нетаньяху не смог в отведенный ему законом срок в 42 дня сформировать кабинет, после чего был принят закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и проведении первых в истории страны повторных парламентских выборов 17 сентября. Новое голосование практически не изменило расклад сил в однопалатном парламенте 22-го созыва, и Нетаньяху, а затем и Ганц не смогли создать правительство за отведенные каждому из них 28 дней. В результате Кнессет утвердил 12 декабря 2019 года закон о самороспуске и проведении уже вторых подряд повторных выборов в стране 2 марта.