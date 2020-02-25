Нефть уверенно дорожает после обвалов

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе торгов в понедельник после существенного падения на прошлой неделе.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени взлетели на $1,58 (на 3,18%) - до $51,25 за баррель. В пятницу их цена упала на $1,66 (на 3,18%), составив на закрытие $50,52 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $1,28 (на 2,86%) - до $46,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,33 (на 4,95%), завершив день на уровне $44,76 за баррель. На прошлой неделе цена WTI обвалилась на 16,2%, что стало максимальным падением с декабря 2008 года.

"Мы считаем, что Саудовская Аравия скорее всего сможет убедить остальных производителей снизить добычу по меньшей мере на 1 млн б/с", - сказала старший стратег сырьевого рынка в RBC Capital Markets Хелима Крофт, слова который приводит Bloomberg.