Широкомасштабные учения азербайджанской армии фото; видео
В соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год азербайджанская армия приступила к широкомасштабным командно-штабным учениям, сообщает пресс-служба Минобороны.
Учения, которые продлятся до 6-го марта, будут проведены на местности, картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управлений.