Валерий Кантор, специально для haqqin .az из Иерусалима 10:24

Сегодня, в день выборов в Кнессет XXIII созыва, политическая система Израиля напоминает незадачливого студента-заочника, который в третий раз подряд пытается пересдать один и тот же предмет… Парламентские выборы в Израиле всегда были поводом для праздничного настроения: в этот день народ получал оплаченный выходной, возможность побыть с детьми, встретиться с друзьями или отправиться всей семьей на природу жарить шашлыки, от чего небо над Землей Обетованной неизменно затягивалось облаками дыма от сотен тысяч раскочегаренных мангалов.… Увы, сегодня картина иная: день объявлен рабочим, атмосфера праздника испарилась, на перекрестках уже не маячат толпы добровольцев, обвешанных агитационными лозунгами, в голосах теле- и радиоведущих, призывающих народ к урнам, поубавился энтузиазм и даже во взглядах политических лидеров, зовущих избирателей с гигантских постеров, таится тень сомнения…

Вывод очевиден: в результате трех предвыборных кампаний за одиннадцать месяцев иссякло не только терпение избирателей, но и ресурсы политиков: у первых почти не осталось надежд на окончание кризиса, у вторых – денег на следующие выборы. Но самое неприятное заключается в том, что реальных изменений нынешние выборы не сулят: две ведущие силы страны – партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» и блок партий «Кахоль Лаван» во главе с бывшим начальником Генштаба генералом Бени Ганцем, по всем опросам не могут собрать под свои знамена коалиционное большинство в 61 мандат и сформировать наконец-то новое правительство. Размышления некоторых англоязычных комментаторов, пытающихся найти причину политического тупика в области идеологии и, особенно, в нюансах отношения израильских лидеров к «сделке века» президента Трампа, на мой взгляд, недальновидны. Следует понимать, что в Израиле разделение на «правых» («Ликуд» + единомышленники) и «левых» (блок «Кахоль Лаван» + традиционные противники «правых», примыкающие к Ганцу из-за отсутствия политической альтернативы) носит весьма условный характер. Разногласия двух лагерей по вопросам урегулирования конфликта с палестинцами, экономического развития и социальной политики вовсе не так принципиальны и неразрешимы, чтобы помешать созданию правительства национального единства и завершить затянувшийся до неприличия политический кризис. Истинную причину наиболее четко сформулировал один из оппозиционных политиков, сказавший, буквально, следующее: «…Уберите из этого политического уравнения число «Би», и его можно решить за секунду!..» Числом «Би» обозначен премьер-министр Биньямин Нетаньяху – наиболее влиятельная, одиозная и противоречивая фигура, которую одна половина израильтян боготворит, а другая – ненавидит. Примерно в такой же пропорции распределились симпатии и внутри политической системы…

Следует отдать должное Нетаньяху, занимающему кресло премьер-министра в общей сложности пятнадцать лет. На годы его правления – и это подтверждают многочисленные факты - пришлась полоса политической стабильности, усиленной безопасности и экономического процветания. Именно Нетаньяху, сумев провести серию реформ, превратил Израиль в технологическую сверхдержаву и одну из лидирующих экономик мира, подняв годовой доход на душу населения с 26.000 долларов в 2009 году до нынешних 44.000 долларов. Несмотря на семьдесят с половиной лет, Биби по-прежнему здоров, импозантен, полон энергии и сил, и не упускает ни одной возможности проявить свой талант выдающегося политика, продвинутого экономиста и опытнейшего дипломата. Его часто называют баловнем судьбы, что похоже на правду. По-настоящему Биби не повезло в одном – он возглавляет правительство народа Пятикнижия, где заповедь: «Не сотвори себе кумира» является второй по важности. В результате, обвинений в коррупции, получении взяток и нарушении общественного доверия оказалось достаточно, чтобы правоохранительная система отдала «кумира» под суд, тридцать пять процентов населения потребовали его немедленной отставки, а политические конкуренты из лево-центристского лагеря объявили Нетаньяху бойкот. Несмотря на то, что закон позволяет премьер-министру оставаться на посту до тех пор, пока его вина не доказана судом, предшественник Биби, премьер-министр Эхуд Ольмерт, подал в свое время в отставку после передачи его дела в суд. Нетаньяху на подобное не готов, ибо обывательские преставления о чести и достоинстве профессионального политика его не интересуют вообще. Во многом, этот вывод иллюстрируют записи телефонных разговоров личного помощника премьера, Натана Эшеля, тайно извлеченные из телефона и озвученные на днях на одном из израильских телеканалов. Комментируя коррупционные расследования против Нетаньяху, Эшель говорит: «…их (следователей прокуратуры) логика проста: если вы не вор, то кто вы? Зачем вы сюда пришли? Они не понимают, что в политику идут, чтобы красть, и чтобы доказывать: ты – мужчина!..» Отказываясь уходить в отставку, Нетаньяху ведет себя, как побывавший в глубоком нокдауне боксер, который из последних сил держится на ногах, но при этом не дает тренерам выбросить полотенце. Его отказ признать поражение и жажда власти – одна из главных причин, из-за которых Израиль оказался вовлеченным в череду досрочных выборов. Тем не менее, это не рефлексия политикана, который цепляется за соломинку власти, а продуманная политическая тактика, в которой Биньямин Нетаньяху – многоопытный гроссмейстер. На протяжение десятилетий основой стабильности израильской политической системы было четкое соблюдение принципа: «Никогда не говори никогда!» Что логично: человеку, который не может при всех сказать приятное о своем противнике, сдержаться от неосторожных обвинений, которые завтра могут обернуться против него же, или поставить точку там, где можно ограничиться многоточием, в большой политике делать нечего. Понятно, что соблюдение этого принципа оставляло возможности маневра всем без исключения – от лидеров до статистов.

Однако уголовные дела Нетаньяху, потрясшие израильскую политическую систему, спровоцировали нечто невероятное: опытнейшие политики, мастера тонких маневров и хитроумных тактических уловок, вдруг перешли на резкие и однозначные заявления и стали один за другим жечь мосты: Религиозные партии заявили, что никогда не сядут в одно правительство с Либерманом. Бенни Ганц заявил, что никогда не сядет в одно правительство с Нетаньяху. Биньямин Нетаньяху заявил, что никогда не сядет в одно правительство с Либерманом. Авигдор Либерман заявил, что никогда не сядет в одно правительство с арабскими партиями. Арабские партии заявили, что никогда не сядут ни в одно правительство… На этом «никогда» и строится расчет израильского премьер-министра, который сумел привязать к себе союзников и свести до минимума вероятность их политической измены. Ибо после столь категоричных заявлений (как правило, израильские политики назад свои слова не берут– иначе скопом набросится пресса и заклюет!) численность будущих коалиций просчитывается с точностью до одного мандата. Это не обещает Нетаньяху победу, но и не дает ему проиграть… Судя по последним социологическим опросам и лагерь Нетаньяху, и лагерь Ганца не добирают на нынешних выборах три-четыре мандата до заветной цифры «61» (Справедливости ради надо отметить, что для функционирования устойчивой коалиции нужны, как минимум, 63-64 мандата). И это наводит израильских комментаторов на минорный лад. Партия Авигдора Либермана «Наш дом Израиль», получает по разным оценкам от шести до девяти мест в Кнессете. Как и прежде, оставаясь «джокером», способным решить судьбу будущей коалиции, она, как принято говорить в Израиле, «сидит на дереве» в ожидании отставки Нетаньяху, чтобы примкнуть затем либо к правительству национального единства, либо к правому лагерю, но без религиозных партий. Подводя итоги следует признать: если не произойдет нечто из ряда вон выходящее и Нетаньяху (по опросам он на намного впереди) не удастся сформировать правительство (шансы Ганца сделать это даже с примкнувшим Либерманом, практически, нереальны) вероятность того, что Израиль пойдет на четвертые (!!) подряд парламентские выборы весьма высока. Как и то, что любой их исход, вероятно, поставит точку в этой изнурительной гонке без финиша. И вот почему.