В мире растет число погибших от коронавируса

Число погибших от коронавируса во всем мире превысило три тысячи и составляет 3044. Об увеличении стало известно от Reuters.

Отмечается, что большая часть умерших — это граждане Китая, более 2,9 тысячи человек. Остальные случаи смерти зафиксированы в других странах: 54 человека в Иране и более 30 в Италии, а также в Южной Корее и Японии.

Ранее 2 марта стало известно, что число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2912. Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй.