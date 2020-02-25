«Газпром» задумал новый мегапроект

На базе Бованенковского кластера месторождений на Ямале могут появиться два гигантских завода — газоперерабатывающий и газохимический. Соответствующий мегапроект с предварительной стоимостью 14,1 миллиарда долларов, как пишут «Ведомости» со ссылкой на ряд источников, задумали в «Газпроме».

Идею в конце прошлого года обсуждали с потенциальными иностранными партнерами — саудовской SABIC и азербайджанской SOCAR. Детали переговоров неизвестны, российская компания готовит детальную оценку проекта.

Издание утверждает, что мощность газоперерабатывающего завода должна составить порядка 40 миллиардов кубометров, из которых 37,8 миллиарда придется на очищенный от примесей метан, 2,3 миллиона — на этан, а 0,8 миллиона — на сжиженные углеводородные газы (СУГ).