США должны снять санкции в отношении Ирана, которые мешают стране бороться с распространением коронавируса. С таким призывом выступил в понедельник советник иранского президента Хесамеддин Ашена.

"Отмените проклятые санкции, которые мешают нам бороться [с коронавирусом]", - написал он в Twitter.

Ашена отметил, что "чем больше заболевание распространится в Иране, тем больше шансов, что оно достигнет [других стран]". "Вирус является международной проблемой", - сказал он.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 978, при этом зафиксировано по меньшей мере 54 летальных исхода.