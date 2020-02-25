Путин рассказал о жалобах Трампа

Президент России Владимир Путин рассказал, как американский лидер Дональд Трамп жаловался ему на огромные военные расходы. Об этом он отметил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава российского государства подчеркнул, что Соединенные Штаты далеко впереди по затратам на оборону.

По словам Путина, Трамп «с сожалением» рассказал ему, что США приняли на следующий год военный бюджет в размере $738 млрд.

«Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит», — резюмировал российский президент.