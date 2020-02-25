Еще неделя такой войны, и у Асада некому будет воевать Наш комментарий
В первый день весны Турция объявила о начале военной операции против войск Башара Асада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии в ответ на нападения сирийской армии на турецкие войска в регионе. Кодовое название операции – «Весенний щит».
Недаром вещало сердце о том, что пребывание Хулуси Акара на командном пункте 2-й армии в приграничной с Сирией провинции Хатай означает что-то весьма серьезное, а результаты ответных ударов по позициям асадовской армии создают для турецких войск и их местных союзников самые благоприятные условия для перехода в наступление. Так и случилось.
Тактика отработана до мелочей - и в очередной раз турецкая военная машина с методичностью и мощью асфальтоукладочного катка как картонную коробку сминает оборону сирийской армии и отрядов проасадовских прокси из «Хизбаллы» и «шиитских добровольческих батальонов», навербованных в Ираке, Афганистане и Пакистане.
Мощные артиллерийские налеты, смешивающие с землей позиции еще вчера стоявших в горделивой позе «победоносных сирийских войск и их союзников», следующая за ними атака лояльных к Анкаре отрядов оппозиции так называемой «зеленой пехоты», а затем – продвижение собственно турецких сил, которые ликвидируют уцелевшие очаги сопротивления и занимают новые позиции.
За истекшие 24 часа проведение «Весеннего щита» сирийские потери составили два самолета Су-24, шесть танков, три артиллерийских орудия, два броневика, 12 пикапов и 46 военнослужащих. Для кого-то это может показаться незначительным, но с учетом потерь, понесенных сирийцами в предыдущие дни от ответных ударов турецких войск по их позициям – цифры серьезные. Еще неделя такой войны - и воевать у Асада на этом направлении будет просто некому, даже если не брать в расчет массовое дезертирство сирийцев из мест, где становится «горячо».
Под контроль оппозиции вернулись селения Анкави, Кахира, Манара и Таль Зеджрен в провинции Хама, а также населенные пункты Халлубе, Кукфин, Кафр Авид, Сфухен и Фаттуре в провинции Идлиб. Проще говоря, чтобы не искать эти деревни на карте – вооруженные силы Турции методично отжимают силы Асада за пределы своей «зоны ответственности», то есть – за границы анклава Идлиб, по сути, восстанавливают линии, определенные астанинскими и сочинскими соглашениями, такой вот парадокс.
Анкара, как и несколько дней назад, продолжает подчеркивать, что «не желает и не имеет намерений вступать в столкновения с Россией», давая тем самым возможность Кремлю «сохранить лицо» и выйти из сложившейся ситуации без особых имиджевых потерь. Два дня назад Эрдоган заявил о том, что в телефонном разговоре с российским президентом он попросил Владимира Путина «отойти в сторону» - не вмешиваться в ситуацию в Сирии и позволить Турции самостоятельно разобраться с сирийским правительством.
Конкретного ответа на свою просьбу он так и не получил, Москва берет паузу, и единственной ее реакцией на начавшуюся вчера операцию стало заявление российского минобороны, что оно отказывается гарантировать безопасность турецкой авиации. По всей видимости, в Кремле уже поняли, что их ставка на отступление Эрдогана, на нехватку у Анкары решимости защитить собственные интересы в Сирии вооруженным путем – не сработала. Теперь, скорее всего, в плотном расписании российского президента появится время для встречи с турецким лидером – иного выхода у Москвы не осталось.
Внезапно в ситуации резко возник Тегеран, до начала «Весеннего щита» предпочитавший либо отмалчиваться, либо намекать Москве и Анкаре о своей готовности выступить посредником в их конфликте вокруг Идлиба.
После телефонного разговора Владимира Путина и Хасана Роухани иранцы выступили с рядом резких заявлений в отношении Турции. Стремясь предотвратить удар во фланг своей наступающей группировки, турецкая авиация нанесла удары по военному аэродрому «Найраб», расположенному на юго-востоке сирийской провинции Алеппо, которая является зоной ответственности Ирана.
Кроме того, в ходе наступления турки не сортируют противников по признаку гражданства, зачищая всех, оказывающих сопротивление. Как результат, за последние двое суток погибли несколько иранских советников и минимум девять бойцов «Хизбаллы». После чего иранская сторона выступила с неприкрытыми угрозами в адрес Турции, прямо дав понять, что могут атаковать турецкие силы в Идлибе.
«Иранский консультативный центр и моджахеды фронта сопротивления призывают турецкие силы действовать рационально в интересах сирийского и турецкого народов, напоминая турецкому народу, что их сыновья уже месяц находятся в пределах досягаемости наших сил, и мы могли бы взять реванш, но мы пока не сделали этого. Мы призываем их [турецкий народ] оказать давление на турецкое руководство, чтобы оно пересмотрело свои решения», - говорится в распространенном иранцами заявлении.
Сегодня становится очевидным, что прямого конфликта между Москвой и Анкарой удалось избежать, но на этом хорошие новости заканчиваются. Поскольку прямой конфликт Турции с Асадом стал реальностью, а какова будет в нем роль Ирана – еще не ясно, будем следить за развитием событий.