Икрам Нур, автор haqqin.az 12:07

В первый день весны Турция объявила о начале военной операции против войск Башара Асада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии в ответ на нападения сирийской армии на турецкие войска в регионе. Кодовое название операции – «Весенний щит». Недаром вещало сердце о том, что пребывание Хулуси Акара на командном пункте 2-й армии в приграничной с Сирией провинции Хатай означает что-то весьма серьезное, а результаты ответных ударов по позициям асадовской армии создают для турецких войск и их местных союзников самые благоприятные условия для перехода в наступление. Так и случилось.

Тактика отработана до мелочей - и в очередной раз турецкая военная машина с методичностью и мощью асфальтоукладочного катка как картонную коробку сминает оборону сирийской армии и отрядов проасадовских прокси из «Хизбаллы» и «шиитских добровольческих батальонов», навербованных в Ираке, Афганистане и Пакистане. Мощные артиллерийские налеты, смешивающие с землей позиции еще вчера стоявших в горделивой позе «победоносных сирийских войск и их союзников», следующая за ними атака лояльных к Анкаре отрядов оппозиции так называемой «зеленой пехоты», а затем – продвижение собственно турецких сил, которые ликвидируют уцелевшие очаги сопротивления и занимают новые позиции. За истекшие 24 часа проведение «Весеннего щита» сирийские потери составили два самолета Су-24, шесть танков, три артиллерийских орудия, два броневика, 12 пикапов и 46 военнослужащих. Для кого-то это может показаться незначительным, но с учетом потерь, понесенных сирийцами в предыдущие дни от ответных ударов турецких войск по их позициям – цифры серьезные. Еще неделя такой войны - и воевать у Асада на этом направлении будет просто некому, даже если не брать в расчет массовое дезертирство сирийцев из мест, где становится «горячо». Под контроль оппозиции вернулись селения Анкави, Кахира, Манара и Таль Зеджрен в провинции Хама, а также населенные пункты Халлубе, Кукфин, Кафр Авид, Сфухен и Фаттуре в провинции Идлиб. Проще говоря, чтобы не искать эти деревни на карте – вооруженные силы Турции методично отжимают силы Асада за пределы своей «зоны ответственности», то есть – за границы анклава Идлиб, по сути, восстанавливают линии, определенные астанинскими и сочинскими соглашениями, такой вот парадокс. Анкара, как и несколько дней назад, продолжает подчеркивать, что «не желает и не имеет намерений вступать в столкновения с Россией», давая тем самым возможность Кремлю «сохранить лицо» и выйти из сложившейся ситуации без особых имиджевых потерь. Два дня назад Эрдоган заявил о том, что в телефонном разговоре с российским президентом он попросил Владимира Путина «отойти в сторону» - не вмешиваться в ситуацию в Сирии и позволить Турции самостоятельно разобраться с сирийским правительством.