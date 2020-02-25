В Баку почтили память Эльмара Гусейнова
На Ясамальском кладбище прошла акция поминовения убитого журналиста Эльмара Гусейнова.
Подобная акция традиционно проводится 2 марта, в день убийства журналиста в 2005 году.
В акции приняли участие представители СМИ, различных политических партий и представители общественности. В акции принял участие глава haqqin.az, бывший сотрудник журнала «Монитор» Эйнулла Фатуллаев.
Отметим, что Эльмар Гусейнов был руководителем ряда медиа-проектов Азербайджана, выделявшихся ярким политическим содержанием и резкой критикой.
2 марта 2005 года он был застрелен на пороге своей квартиры. До сих пор заказчики и исполнители убийства не найдены.