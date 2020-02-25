Власти Армении приняли решение о временном введении визового режима с Ираном из-за распространения коронавируса. Об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян.

"Учитывая, что в регионе вспышка коронавируса, мы решили продлить и ужесточить ограничения на армяно-иранской границе. Мы начнем процесс временного восстановления визового режима с Ираном. Он вступит в силу в течение пяти дней", - сказал Пашинян по итогам заседания межведомственной комиссии по предотвращению вспышки коронавируса, сообщает Sputnik Армения.

Он также призвал граждан страны ограничить поездки в Италию и Турцию. По словам премьера, на данный момент нет новых случаев заражения коронавирусом, проводится тестирование девяти граждан. В течение дня будут обнародованы результаты.

Накануне стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Армении.