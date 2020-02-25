Советник Хаменеи скончался от коронавируса

В Иране в понедельник скончался от коронавирусной инфекции Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности, сообщили иранские СМИ.

Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса стран.

По данным Ирана, в стране от коронавируса скончались более трех десятков человек, около 400 заразились новым типом вируса. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.

Парламент Ирана приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса. Великобритания, по сообщениям МИД страны, решила эвакуировать из Ирана родственников дипломатов и ряд сотрудников посольства в Тегеране.