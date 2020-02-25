Казахстан запретил въезд гражданам Ирана

Казахстан с 5 марта вводит запрет на въезд для граждан Ирана. Об этом, как передает InformBuro, сообщил на заседании правительства министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

С 1 марта Казахстан уже закрыл авиасообщение с Ираном, где, по данным источников СМИ, в больницах от коронавируса умерли более 210 человек, и ограничил количество рейсов в Южную Корею.

Казахстанцам рекомендовано воздержаться от посещения стран с высоким эпидемиологическим риском. В них сейчас находятся более 95 тысяч граждан Казахстана. «Большинство из них студенты, трудовые эмигранты», — отметил глава МИД Мухтар Тлеуберди, передает агентство Fergananews.

Если эпидемиологическая ситуация там ухудшится, будет рассматриваться вопрос об эвакуации персонала загранучреждений, их семей, туристов и бизнесменов, сообщил Тлеуберди. Пока среди казахстанцев за рубежом не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.