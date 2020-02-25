В БТА создали штаб из-за угрозы коронавируса

В Бакинском транспортном агентстве (БТА) создан штаб для пресечения угрозы коронавируса (Covid-19), осуществления неотложных и профилактических мероприятий по борьбе с этим заболеванием. Об этом говорится в сообщении БТА.

Наряду с этим, в агентстве функционирует «горячая линия» (012) 404-79-95.

«Продолжается осуществление предупредительных мероприятий для пресечения распространения острых респираторных заболеваний в общественном транспорте. В этой связи за последние дни в столице дезинфицированы около 1500 рейсовых пассажирских автобусов. Как продолжение дезинфекционных мероприятий проведена встреча с перевозчиками, даны соответствующие поручения», - говорится в сообщении.

Отметим также, что в Центре транспортного обмена «Кёроглу» увеличено количество дезинфекционных мероприятий».