Туристическая отрасль в странах Евросоюза несет убытки из-за распространения коронавируса в мире, особенно в Китае, откуда приезжало большинство путешественников. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что только в январе потери составили 1 млрд евро.

"С января европейский туристический сектор недосчитался 2 млн путешественников", - также заявил он, напомнив, что туристы из КНР "в больших количествах приезжали в Европу". "Однако вот уже два месяца этого не происходит", - приводит его слова ТАСС.

Еврокомиссар сообщил, что власти Италии выделили свыше 3 млрд евро на поддержку северных регионов республики, более всего пострадавших от эпидемии и последовавших за этим ограничительных мер. Из-за распространения коронавируса экономики Италии и ФРГ могут войти в рецессию, не исключил он. Конкретных цифр Бретон не привел, уточнив, что пока говорить об этом рано.

По его мнению, "точкой отсчета станет конец марта". В это время "компании начинают подводить итоги первого триместра", напомнил еврокомиссар.