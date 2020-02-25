Получите 3000 манатов, платите 100 манатов ежемесячно!

Kapital Bank по случаю праздника Новруз предлагает клиентам новую льготную кредитную акцию. В рамках акции клиенты, получающие зарплату или пенсию через Kapital Bank, могут платить за каждый кредит на сумму 3000 манатов всего 100 манатов в месяц.

Годовая процентная ставка по кредиту наличными начинается от 20%. Согласно условиям, кредит может быть выдан без поручителя, а клиенты, воспользовавшиеся кредитом, получат в качестве подарка карту BirKart. Акция продлится до 2 апреля 2020 года.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.