Ильхам Алиев посетил парк, куда перенесли памятник Шаху Исмаилу Хатаи фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил сегодня новый парк, в который был перенесен памятник Шаху Исмаилу Хатаи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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