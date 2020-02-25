Синоптики о погоде на завтра

Во вторник, 3 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью местами возможен дождь. Утром туман. Северо-западный ветер днем сменится на южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 3-5 градусов, днем 11-14, в Баку ночью 3-5, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

В регионах Азербайджана также в основном без осадков, однако ночью в некоторых восточных районах ожидаются дожди, местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха ночью 3-6, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-6 градусов тепла.

Слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Апшероне 3 и 4 марта, в целом, благоприятно скажется на метеочувствительных людях.