Легенда антисоветской борьбы отвечает haqqin.az: «Идеалы пали, люди думают только о благосостоянии»

Н aqqin.az удалось поговорить с одним из самых известных польских диссидентов политологом Зигмундом Бердиховским, которого лидер Польской рабочей партии, а затем первый президент страны Войцех Ярузельский несколько лет продержал в тюрьме.

Бердиховский в целом согласен с высказыванием Валенсы, однако считает, что, хотя диссидентское движение сыграло важную роль в падении социалистического строя в Восточной Европе, сегодня в мире изменились реалии, и люди к ним приспосабливаются.

«Если в 70-80 гг. прошлого века многие жертвовали жизнью ради свободы, то для нынешнего поколения важна их личная безопасность и благосостояние. Люди сейчас очень отличаются от нашего поколения», - полагает он.

По мнению Бердиховского, современный мир быстро меняется, он более динамичен и непредсказуем. Для всех сейчас главное – личная безопасность, потому что люди не знают, чего ждать завтра.

«Как писал Фукуяма в своей книге «Конец истории», после того как удалось победить фашизм и коммунизм, людям стало казаться, что все плохое уже позади, хуже быть уже не может. И их целью стало благосостояние, для него они стали жить и работать. Но чтобы жить в стабильной безопасности, нужна сильная власть. И в наши дни в то, что казалось главными принципами и идеалами в 70-80-х годах, перестают верить…», - говорит политолог.

Тем не менее Бердиховский не видит в этом закат либеральных идей в мире. «Просто либерализм сегодня не то чтобы умер, но стал уже не таким привлекательным для масс, как был в начале 90-х. Люди стали осознавать, что капитал имеет национальность, что у глобализации есть как хорошие, так и плохие стороны. Всё это вместе и привело к тому, что либерализм переживает ныне не лучшие свои дни», - делает вывод он.