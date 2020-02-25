«Азеришыг» о перебоях в электроснабжении

Сильный ветер, наблюдаемый со вчерашнего дня на территории Азербайджана, создал кратковременные перебои в электроснабжении ряда территорий. Об этом сказал haqqin.az глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По его словам, в настоящее время электроснабжение полностью обеспечено на всей территории страны.

«Накануне ночью из-за сильного ветра возникли проблемы в подаче электроэнергии в поселки Говсан Сураханского района Баку, Сараи Апшеронского района, а также ряд горных и предгорных сел страны. Аварии были оперативно ликвидированы, в настоящее время электроснабжение на всей территории республики полностью восстановлено. Сотрудники АО предпринимают упреждающие меры, и аварии оперативно устраняются», - сказал Мустафаев.