Турция не закроет свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

"Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии, завтра поговорю с канцлером Германии Ангелой Меркель. На повестке есть тема относительно проведения 4-5-сторонних саммитов по Сирии", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

После обострения ситуации в сирийском Идлибе Анкара заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС.