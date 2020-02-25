В Иране от коронавируса умерли уже 66 человек
Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 1501, зафиксировано 66 летальных исходов. Такие данные привело Министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорациу IRIB.
"Выявлен 1501 случай коронавируса", - говорится в сообщении. Отмечается, что "число жертв заболевания достигло 66".
Накануне сообщалось о 978 заболевших и 54 смертельных исходах.
Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все школы страны ушли на выходные, на неделю прекратил работу парламент страны.