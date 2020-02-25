Минтруда открыло новые центры по оказанию услуг населению

На базе Хазарского и Приаллахинского районных отделений Государственного фонда социальной населения при Министерстве труда и социальной защиты населения создано Территориальное бакинское отделение №2 Госфонда, также на базе центров занятости Хазарского и Приаллахинского районов был создан Бакинский территориальный центр занятости №2.

Центр DOST №2, созданный в декабре прошлого года, оказывает жителям Хазарского и Приаллахинского районов 132 вида услуг в сфере труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения.

Учитывая этот фактор, на базе структур Государственного фонда социальной защиты и Государственной службы занятости в этих районах были созданы Территориальное бакинское отделение №2 Госфонда и Бакинский территориальный центр занятости №2. Это было сделано в целях оптимизации структур Госфонда и Госслужбы, а также для повышения эффективности этих организаций.

Центр DOST № 2 будет предоставлять социальные и бытовые услуги, а также обследовать финансовые и жилищные условия семей, обращающихся за адресной государственной социальной помощью. Бакинское территориальное отделение №2 Госфонда соцзащиты будет координировано работать с центрами DOST. На основе поступающей из этих центров документов и информации в соответствии с законодательством будут осуществляться назначение видов социального обеспечения и производиться выплаты.

Кроме того, рассмотрение обращений о подключении к программе самозанятости по Хазарскому и Пираллахинскому районов будет осуществлять Центр DOST №2. Этот же центр будет проводить мониторинг деятельности людей, которым были выданы активы в рамках этой программы.

Бакинское территориальное отделение №2 в рамках координированной деятельности с центрами DOST будет заниматься организацией мероприятий по социальной защите безработных, оперативно рассматривать поступающие из центров DOST обращения, подготавливать территориальные программы самозанятости и др.