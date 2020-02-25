Большой шаг в сфере FinTech от Межбанка

14:56

Завершен первый IBA Regional Hackathon, проведенный с целью поддержки предпринимательской деятельности и организованный Международным Банком Азербайджана, поддерживающим развитие инновационных экосистем в нашей стране. Около 40 команд соревновались в Хакатоне, прошедшем в Бакинском Экспо Центре. В марафоне также приняли участие представители из 12 стран. Большую часть участников составили местные эксперты, предприниматели и программисты, а также другие специалисты. Команды непрерывно в течение 36 часов и при поддержке 25 профессиональных менторов, приглашенных из разных стран, разрабатывали прототипы своих проектов.

Жюри 1-го IBA Regional Hackathon было представлено oколо 40 проектов по инновационным решениям в сфере предпринимательства. Команды продемонстрировали прототипы своих проектов и обосновали их перед жюри. Победители, занявшие 1-ое, 2-ое и 3-ье места определялись, исходя из баллов судей. Первое место в Хакатоне заняла команда «YarımADA», в состав которой вошли специалисты из Азербайджана и Украины. Они подготовили прототип проекта, который обеспечивает финансовую прозрачность для малого и среднего бизнеса, облегчая инвентаризацию и другие операции. Второе место заняла команда «AppArtisans» из Турции. Их проект IBA mPos позволяет предпринимателям с помощью специального приложения превратить свои мобильные телефоны в POS-терминал. Третье место заняла команда азербайджанских студентов под названием «Delta Squad» с инновационным проектом Azmo, который помогает улучшить систему денежных переводов. Согласно условиям, команде, занявшей первое место, было присуждено 10 000 манатов, второе место – 5000 манатов, третье место - 3000 манатов.