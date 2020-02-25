Большой шаг в сфере FinTech от Межбанка
Завершен первый IBA Regional Hackathon, проведенный с целью поддержки предпринимательской деятельности и организованный Международным Банком Азербайджана, поддерживающим развитие инновационных экосистем в нашей стране. Около 40 команд соревновались в Хакатоне, прошедшем в Бакинском Экспо Центре. В марафоне также приняли участие представители из 12 стран. Большую часть участников составили местные эксперты, предприниматели и программисты, а также другие специалисты. Команды непрерывно в течение 36 часов и при поддержке 25 профессиональных менторов, приглашенных из разных стран, разрабатывали прототипы своих проектов.
Жюри 1-го IBA Regional Hackathon было представлено oколо 40 проектов по инновационным решениям в сфере предпринимательства. Команды продемонстрировали прототипы своих проектов и обосновали их перед жюри. Победители, занявшие 1-ое, 2-ое и 3-ье места определялись, исходя из баллов судей. Первое место в Хакатоне заняла команда «YarımADA», в состав которой вошли специалисты из Азербайджана и Украины. Они подготовили прототип проекта, который обеспечивает финансовую прозрачность для малого и среднего бизнеса, облегчая инвентаризацию и другие операции. Второе место заняла команда «AppArtisans» из Турции. Их проект IBA mPos позволяет предпринимателям с помощью специального приложения превратить свои мобильные телефоны в POS-терминал.
Третье место заняла команда азербайджанских студентов под названием «Delta Squad» с инновационным проектом Azmo, который помогает улучшить систему денежных переводов. Согласно условиям, команде, занявшей первое место, было присуждено 10 000 манатов, второе место – 5000 манатов, третье место - 3000 манатов.
Заместитель председателя правления Международного Банка Азербайджана, главный администратор по трансформации Талех Тагирли сказал, что IBA Regional Hackathon является продолжением инновационных проектов, реализуемых банком в последние месяцы: «Это было первое подобное событие в нашей стране в индустрии FinTech. Мы преследовали две основные цели: найти инновационные решения полезные для малого и среднего бизнеса, а также расскрыть и поддержать таланты, которые выдвигают эти решения. Мы считаем, что 1-й IBA Regional Hackathon достиг поставленных целей. Международный Банк Азербайджана укрепил свои позиции в этой области, сделав очередной важный шаг в индустрии FinTech. У нас также есть планы по привлечению в свою инновационную экосистему проектов не победивших команд».
Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.