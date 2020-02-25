Турция ждет шагов от России по Идлибу

Турция надеется на конкретные шаги России по обеспечению режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, что позволит урегулировать ситуацию в этом регионе Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя в Анкаре ход операции «Весенний щит» на северо-западе Сирии.

По словам турецкого лидера, он обсудит последние события в Сирии с российским коллегой Владимиром Путиным.

Эрдоган отметил, что Анкара надеется на скорейшее достижение задач операции «Весенний щит» и предотвращение дальнейшего кровопролития в Сирии: «Для этого наряду с усилиями на местах мы задействовали все дипломатические каналы».