КСИР начал борьбу с коронавирусом в Иране

Корпус стражей исламской революции (КСИР) размещает войсковые подразделения в провинциях Ирана, где ранее были зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом, заявил командующий сухопутными силами КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур, передает ТАСС.

"В последние дни был издан приказ о размещении военных подразделений в районах, где распространен коронавирус, после чего упомянутые силы были направлены в эти регионы", - цитирует его агентство Tasnim.

Генерал уточнил, что "в эти районы также отправлены военные специалисты-вирусологи и микробиологи". По его словам, "с 26 февраля воинские части находятся в Куме, где занимаются дезинфекцией районов города". "Специальные бригады ВС КСИР также осуществляют дезинфекцию городской среды в провинциях Гилян, Керманшах, Кум и Тегеран", - сказал Пакпур.

Отметим, что на сегодняшний день число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 1501, зафиксировано 66 летальных исходов.