Протесты у посольства России в Армении

Перед посольством России в Армении группа граждан проводит акцию с требованием осуществить «справедливое судебное разбирательство» по делу об убийстве Никиты Белянкина в июне прошлого года в Московской области, передает Новости-Армения.

«Один из адвокатов по делу Карен Нерсисян в беседе с журналистами сообщил, что родственники и друзья надеялись, что следственные органы России, в конце концов, дадут правильную правовую оценку случившемуся, потому что, по версии адвоката, неправильно называть это убийством», - говорится в сообщении.

Напомним, что по предварительным данным следствия, вечером 1 июня Никита Белянкин во время прогулки с подругой увидел, что у пивной «Бир Хаус» дерутся. Молодой человек решил вмешаться и разнять дерущихся. Никита произвел несколько предупредительных выстрелов из газового пистолета, но его ударили ножом. Смертельный удар пришелся в сердце.

Ранее в рамках дела были арестованы граждане РФ Сергей Ходжоян и Сурен Маркосян, граждане Армении Нарек Степанян и Саак Саакян. Первый обвиняется в убийстве, остальные трое - в хулиганстве.