Гражданин Азербайджана обманывает молдавский суд?

Рамиль Сахиб Хасан участвует в процессе по вопросу установления места жительства пятилетней девочки, ребенка его нынешней жены.

Гражданин Азербайджана Рамиль Сахиб Хасан представил в молдавский суд справку о зарплате в 11 тысяч долларов. Противоположная сторона уверена: Хасан обманывает либо молдавское правосудие, либо Государственную налоговую службу Азербайджана.

Господин Хасан представил в суд справку, выданную директором бакинской фирмы Etna Group Нихатом Бабаевым, где говорится, что он является сотрудником по развитию международного бизнеса и членом исполнительного комитета, и получает зарплату в размере 11 тысяч долларов.

Представители противоположной стороны заявляют, что представленный документ является сомнительным, обращая внимание на несколько фактов.

Первый аргумент заключается в том, что Etna Group - небольшое рекламное агентство, с уставным капиталом в размере 10 манатов. Второе: в сети профессионалов LinkedIn зарегистрировано лишь четыре сотрудника компании, среди которых нет господина Хасана. Третье: в интернете опубликована всего одна вакансия Etna Group – месте торгового представителя с окладом 300 манатов (177 долларов).

Учитывая изложенное, истец, отец девочки, и его защита уверены, что Рамиль Сахиб Хасан и его работодатель либо обманывают молдавский суд, представив справку с завышенной в десятки раз зарплатой, либо уклоняются от налогов, занижая официальный размер окладов.