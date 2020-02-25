Оперативный штаб о белых человечках в центре Баку

Видеоматериал о врачах в спецодежде рядом со станцией метро "Ичеришехер", распространенный 1 марта в соцсетях, был снят во время взятия под контроль лица с подозрением на заболевание на основании информации, поступившей от граждан. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабмине.

Любое лицо, взятое под наблюдение с подозрением на коронавирус или обратившееся в скорую помощь с подозрением на заболевание, доставляется врачами с места их нахождения именно в такой спецодежде.

«Эти кадры не означают, что в городе выявлен новый больной коронавирусом, это часть профилактических мер. Если в стране будет зафиксирован факт заражения коронавирусом, то общественность будет проинформирована об этом», - говорится в сообщении.

Оперативный штаб при Кабмине тщательно расследует и оперативно реагирует на все поступающие обращения граждан и информацию в печати в связи с угрозой коронавируса.

Оперативный штаб еще раз призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж и следить за информацией, которая распространяется в официальных источниках.