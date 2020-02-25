В Ухане закрыли первую коронавирусную больницу: все вылечились

На фоне сокращения количества больных новым типом коронавируса Covid-19 в очаге эпидемии - городе Ухане - закрыли один из временных специализированных госпиталей, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Согласно информации, 1 марта из временной больницы в районе Цзяокоу выписали 34 выздоровевших пациентов, оставшихся 74 перевели в другие медучреждения.

После того как последние пациенты были переведены, больница перешла в режим отдыха и больше не будет принимать больных.

Отмечается, что в последнее время эпидемиологическая ситуация в целом по Китаю и в самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, несколько улучшилась. За последние сутки в Ухане зарегистрированы 193 новых случая заражения и 32 летальных исхода, из больниц за сутки были выписаны 1958 человек. Всего с начала эпидемии в Ухане зарегистрировано 49 315 случаев заражения, из них 21 185 человек вылечились и были выписаны. Всего в городе от нового вируса скончались 2227 человек.