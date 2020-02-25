Новая кампания от Gunay Bank: всем бесплатные карты
Gunay Bank запустил невероятную кампанию накануне Новруз, учитывая пожелания клиентов.
Лица, желающие использовать безналичные транзакции в соответствии с условиями кампании, получат от банка 3 вида карт - MasterCard Standard, MasterCard Gold и MasterCard Platinum.
Обращаем ваше внимание, что эти карты будут предоставляться бесплатно.
Таким образом, любое лицо, подающее заявку, получит подарок карту, добавив указанную в таблице сумму к предоставленной ему платежной карте, сумму транзакции и эквивалент карты: на один, два и три года.
Любой заинтересованный в кампании может обратиться в колл-центр банка по телефону 1546.