Новая кампания от Gunay Bank: всем бесплатные карты

Лица, желающие использовать безналичные транзакции в соответствии с условиями кампании, получат от банка 3 вида карт - MasterCard Standard, MasterCard Gold и MasterCard Platinum.

Обращаем ваше внимание, что эти карты будут предоставляться бесплатно.

Таким образом, любое лицо, подающее заявку, получит подарок карту, добавив указанную в таблице сумму к предоставленной ему платежной карте, сумму транзакции и эквивалент карты: на один, два и три года.

Любой заинтересованный в кампании может обратиться в колл-центр банка по телефону 1546.