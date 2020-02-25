Такой чести Федерация, руководимая первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, удостаивается в третий раз подряд! Это уникальное достижение для азербайджанских спортивных организаций и, не исключено, что и в мире нет аналогов столь долгой гегемонии одной национальной федерации над другими.

Успех AGF уж точно неслучаен. Ежегодно наша федерация на высочайшем уровне проводит ряд крупных международных соревнований, принимаемых великолепной Национальной гимнастической ареной, о которой с восхищением говорят все спортсмены, кому довелось выступать и тренироваться тут.

Только в 2019 году в Баку состоялись три этапа Кубка мира по различным гимнастическим дисциплинам, чемпионат мира по художественной гимнастике, тренерские курсы Академии FIG по мужской спортивной гимнастике, прыжкам на батуте и спортивной аэробике, другие международные соревнования и мероприятия. Помимо этого, азербайджанские спортсмены активно участвовали в соревнованиях по всем семи дисциплинам, которые культивирует FIG, что также было принято во внимание международными экспертами.

В этом году на Национальной гимнастической арене уже состоялось одно международное соревнование – Кубок мира по прыжкам на батуте. А впереди еще семь, среди которых чемпионат мира по спортивной аэробике и чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин.

Помимо этого, Федерация гимнастики Азербайджана делегирует сразу девять спортсменов для участия на Олимпиаду-2020 в Токио. Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике, «художница» Зохра Агамирова, спортивные гимнасты Марина Некрасова и Иван Тихонов в упорной борьбе завоевали право выступать на Играх. И на сегодняшний день наша гимнастическая сборная является самой многочисленной по сравнению с другими видами спорта, в которых Азербайджан будет представлен в Токио.