Еврокомиссия об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе

"Наше занимающееся вопросами здравоохранения агентство анонсировало сегодня, что риск повышен со среднего до высокого уровня", - сказала она.

Власти Евросоюза повысили оценку риска заболевания новой коронавирусной инфекцией в странах - членах сообщества со среднего до высокого уровня. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия пояснила, что такое решение принято, в частности, из-за возрастающего числа погибших. По словам главы ЕК, Евросоюз на всех уровнях активно предпринимает все меры, чтобы остановить распространение вируса.

В ЕС действует четыре уровня риска, когда речь идет о заболеваниях. Это низкий, средний, высокий и серьезный. Одним из главных критериев определения уровня риска является, как пояснили в ЕК, соотношение числа заболевших и умерших от заболевания.

На утро 2 марта в 18 странах ЕС зафиксировано 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 38 человек умерли, уточнила еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис, подчеркнув при этом, что паниковать нельзя.

Как заявил, в свою очередь, еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, Еврокомиссия выделила на борьбу с коронавирусом более €230 млн.

6 марта ЕС проведет экстренную встречу министров здравоохранения для обсуждения мер борьбы с коронавирусом.