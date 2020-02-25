Неделя кибербезопасности в Азербайджане

17:21

Первое мероприятие II Международной недели кибербезопасности, организуемой со 2 по 6 марта Министерством транспорта, связи и высоких технологий – конференция кибербезопасности – прошло в Баку.

Мероприятие, являющееся продолжением взаимосвязанной деятельности, осуществляемой Министерством транспорта, связи и высоких технологий по формированию и развитию национальной экосистемы в области кибербезопасности, прошло при партнерстве более 30 отраслевых структур, предприятий и организаций в рамках сотрудничества государства и частного сектора.

Выступивший на конференции заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде сказал, что, как и во всех странах, в Азербайджане также уделяется особое внимание обеспечению кибербезопасности на государственном уровне. «Сегодня цифровая трансформация в нашей стране идет стремительно. Эта область находится в центре внимания главы государства. Реализация принятых Национальной стратегии, Стратегической дорожной карты, соответствующих указов и распоряжений обеспечивает достижение больших результатов в этом направлении. Расширяется фибероптическая и LTE сеть. Ведутся подготовительные работы по переходу на 5G, проводится тестирование. В стране функционирует ряд критических информационных инфраструктур. Информационные системы государственного значения используются в государственном управлении, образовании, здравоохранении, энергетике, безопасности, обороны, юстиции, сельском хозяйстве, банковско-финансовой и в других областях. Действуют дата-центры, создается «Правительственное облако», – отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что 80 процентов населения страны являются интернет-пользователями. Все это обуславливает обеспечение безопасности киберпространства нашей страны на высоком уровне. В этом направлении предпринимаются соответствующие шаги. Заместитель министра напомнил, что в 2008 году Азербайджан подписал Конвенцию о киберпреступности Совета Европы. «Функционируют структуры, отвечающие за кибербезопасность, в том числе Служба электронной безопасности при министерстве. На основе международных стандартов разработано и зарегистрировано 18 национальных стандартов по информационной безопасности. Осуществляется лицензирование программного обеспечения, используемого в государственных учреждениях. Проводятся различные конференции, семинары, тренинги по кибербезопасности. Неделя кибербезопасности является наглядным примером этого», – отметил заместитель министра. Эльмир Велизаде заявил, что одной из основных целей кибератак являются личные и другие конфиденциальные данные: «В последние годы в Европейском Союзе и других развитых странах были предприняты серьезные шаги по усовершенствованию законодательной базы в этой области. В нашей стране также началась эта работа. Министерство совместно с соответствующими структурами ведет работу в направлении улучшения правовой базы. Предусматривается сертификация работы по обработке и защите персональных данных, а также информирование соответствующих структур и субъектов персональных данных в случае нарушения требований закона. Считаем, что эти шаги будут способствовать обеспечению кибербезопасности в целом».

Заместитель министра также отметил, что эти вопросы нашли отражение в проекте «Национальной стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2020-2025 годы», разработка которого ведется совместно с соответствующими ведомствами. Отметим, что основная цель Конференции кибербезопасности – обмен опытом с местными и международными экспертами в области кибербезопасности, усиление сотрудничества между определяющими политику в соответствующей сфере учреждениями и функционирующими в ней компаниями, а также повышение эффективности взаимодействия в области кибербезопасности.

Мероприятие сыграло роль незаменимой платформы для сессий вопросов и ответов, обсуждений, расширения возможностей сотрудничества в форматах «частный сектор – государственный сектор», «госсектор – госсектор», «частный сектор – частный сектор» и др. На конференции были заслушаны презентации и доклады отраслевых местных и международных компаний по новым решениям кибербезопасности с учетом современных трендов и вызовов. Среди них – «Кибербезопасность критической инфраструктуры», «Пентест промышленных и банковских систем», «Кибербезопасность «умных» городов», «Инвестиции в киберстартапы», «Кибербезопасность современных рабочих мест», «Киберстрахование», «Кибербезопасность в электронной коммерции» и другие важные темы.