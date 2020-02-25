Вслед за коронавирусом Китаю угрожает саранча

Китай может столкнуться с нашествием саранчи, предупредила Национальная администрация лесов и пастбищ республики, призывая местные власти подготовиться к приходу насекомых, которые уже уничтожают урожаи в соседних Пакистане и Индии, передает Вестник Кавказа.

Несмотря на то, что риск не так высок, положение усугубляется тем, что Китай не обладает достаточными методами мониторинга и знанием моделей миграции насекомых, говорится в заявлении администрации, опубликованном на ее сайте.

Представители Академии наук КНР накануне сообщили, что для оценки вероятности нашествия саранчи в Китае теперь используется информация со спутников.